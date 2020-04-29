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Сегодня 17:31
Sony запустила масштабную распродажу хитов для PlayStation 4
Акция продлится до 13 мая
Компания Sony решила порадовать всех владельцев фирменной консоли выгодной акцией. Так, в PlayStation Store была запущена масштабная распродажа хитов для PlayStation 4.
Так, популярный шутер от первого лица Far Cry 5, который в обычное время продается за 3999 рублей, можно ухватить всего за 899.
Аналогичная скидка коснулась и хитового тайтла Assassin's Creed Истоки.
А всего за 599 рублей вместо прежних 2599 можно приобрести легендарный файтинг TEKKEN 7.
С большой скидкой продается и официальный симулятор гонок Формулы-1 - F1. Напомним, что в обычное время тайтл продавался за 3999 рублей, тогда как с учетом предлагаемой скидки его стоимость упала до 899.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в масштабной распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 13 мая.