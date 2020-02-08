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Сегодня 15:32
Sony запустил распродажу ретро игр для PlayStation 4
Со скидкой также доступны популярные ремастеры
Отличная новость для всех владельцев консоли PlayStation 4. Компания Sony запустила в своем фирменном магазине игр для консолей PlayStation Store новую акцию, в рамках которой можно приобрести легендарные игры, а также ремастеры со скидками.
Так, всего за 539 рублей можно ухватить культовую игру всемирно известной компании RockStar Games - Grand Theft Auto: Vice City. Напомним, что в обычное время игру продают за 1069 рублей.
Акция также коснулась популярного шутера DOOM, стоимость которого упала с 359 рублей до 179 рублей.
Кроме того, со скидкой можно также купить ремастер Assassin's Creed Изгой. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 1999 рублей, тогда как в рамках акции он доступен за 859 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны со сниженной стоимостью можно перейдя по ссылке.