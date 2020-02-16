Sony запустил распродажу симулятора баскетбола для фирменной консоли

Напомним, что в обычное время данный тайтл доступен за 3999 рублей, тогда как в рамках акции его стоимость упала до 1599 рублей( 60% скидка ).

Кроме того, скидка также коснулась специального издания NBA 2K20 Digital Deluxe Edition, в состав которого входят: 35 000 единиц виртуальной валюты, 10 000 очков для режима MyTEAM, 10 усилений навыков для режима MyCAREER и другое. Так, за него игрокам предлагается отдать всего 1999 рублей вместо прежних 4999 рублей.

Также с 60% скидкой можно приобрести издание NBA 2K20 Legend Edition, в которое входят 100 000 единиц виртуальной валюты, 50 000 очков для режима MyTEAM, наборы MyTEAM, цифровые предметы для режима MyPLAYER и многое другое.