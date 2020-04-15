Sony запустила бесплатную раздачу двух игр для PlayStation 4

Так, начиная с 16 апреля по 6 мая любой обладатель фирменной консоли четвертого поколения может абсолютно бесплатно установить тайтлы "Uncharted: Натан Дрейк. Коллекция" и "Путешествие". Стоит отметить, что для получения 100% скидки на данные игры геймерам даже не нужно иметь платную подписку PS Plus.