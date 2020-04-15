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Сегодня 16:31
Sony запустила бесплатную раздачу двух игр для PlayStation 4
В рамках новой инициативы “Играй дома”
Представители крупнейшей корпорации Sony решили разнообразить досуг геймеров, находящихся на самоизоляции. Так, буквально вчера на официальном блоге компании была опубликована новость о запуске новой инициативы под названием “Играй дома”, в рамках которой была открыта бесплатная раздача двух игр для PlayStation 4.
Так, начиная с 16 апреля по 6 мая любой обладатель фирменной консоли четвертого поколения может абсолютно бесплатно установить тайтлы "Uncharted: Натан Дрейк. Коллекция" и "Путешествие". Стоит отметить, что для получения 100% скидки на данные игры геймерам даже не нужно иметь платную подписку PS Plus.
Компания отметила, что инициатива “Играй дома” не только оснащает игроков бесплатными играми, но и направлена на оказание помощи различным студиям, которые в связи с пандемией коронавирусной инфекции оказались в сложной финансовой ситуации.