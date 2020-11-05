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Sony запустила распродажу в PlayStation Store со скидками до 90%
Но стоит поторопиться - она заканчивается уже 21 ноября!
Sony, накануне запуска своей новой консоли PlayStation 5, решила устроить большую распродажу в PlayStation Store со скидками до 90%. Учитывая, как сильно подорожали игры за последнее время, данная акция компании может оказаться очень и очень своевременной.
Так, максимальная скидка в 90% распространяется на Shadow Tactics: Blades of the Shogun (итоговая цена 357 рублей) и The Talos Principle (итоговая цена 284 рубля). Первая представляет из себя стратегию про средневековую Японию, где вам предстоит возглавить командование отрядом лучших наемных убийц. Вторая же - это философская игра-головоломка от первого лица.
Для любителей более экшоновых проектов есть игра по мотивам популярной киносерии Джон Уик - John Wick Hex. Игра продается с 35% скидкой и ее актуальная стоимость составляет 929 рублей.