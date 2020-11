Sony запустила распродажу в PlayStation Store со скидками до 90%

Так, максимальная скидка в 90% распространяется на Shadow Tactics: Blades of the Shogun (итоговая цена 357 рублей) и The Talos Principle (итоговая цена 284 рубля). Первая представляет из себя стратегию про средневековую Японию, где вам предстоит возглавить командование отрядом лучших наемных убийц. Вторая же - это философская игра-головоломка от первого лица.