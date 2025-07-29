Sony засудит Tencent за якобы копирование игры Horizon

Иск был подан на основании того, что Tencent продвигает новую игру Light of Motiram. Позиция Sony в том, что проект является «явной копией» японской франшизы, в этой игре якобы заимствуются ключевые элементы геймплея, сюжетные мотивы и художественный стиль. В иске подчёркнуто, что подобное сходство может ввести игроков в заблуждение.

Одним из аргументов Sony является тот факт, что в 2024 году владелец франшизы отклонил предложение Tencent о совместной разработке нового игрового проекта во вселенной Horizon. Однако после этого китайская корпорация анонсировала Light of Motiram.

Sony подчёркивает, что на сходство игр обратила внимание и отраслевая пресса, охарактеризовавшая проект Tencent как подражание, а один из журналистов даже написал «Horizon: Ноль оригинальности».

Sony требует от Tencent денежной компенсации и судебного запрета на дальнейшее использование или копирование своего контента.