Игры
Опубликовано 29 июля 2025, 23:38
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Sony засудит Tencent за якобы копирование игры Horizon

Китайскую игру назвали подражанием
По информации Reuters, компания Sony Interactive Entertainment подала в суд штата Калифорния иск против китайской Tencent. Sony обвинила Tencent в нарушении авторских прав и незаконном использовании товарных знаков, которые связаны с популярной серией игр Horizon.
Sony засудит Tencent за якобы копирование игры Horizon

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Иск был подан на основании того, что Tencent продвигает новую игру Light of Motiram. Позиция Sony в том, что проект является «явной копией» японской франшизы, в этой игре якобы заимствуются ключевые элементы геймплея, сюжетные мотивы и художественный стиль. В иске подчёркнуто, что подобное сходство может ввести игроков в заблуждение.

Одним из аргументов Sony является тот факт, что в 2024 году владелец франшизы отклонил предложение Tencent о совместной разработке нового игрового проекта во вселенной Horizon. Однако после этого китайская корпорация анонсировала Light of Motiram.

Sony подчёркивает, что на сходство игр обратила внимание и отраслевая пресса, охарактеризовавшая проект Tencent как подражание, а один из журналистов даже написал «Horizon: Ноль оригинальности».

Sony требует от Tencent денежной компенсации и судебного запрета на дальнейшее использование или копирование своего контента.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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