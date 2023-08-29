Sony завалила Wildberries исками из-за продажи поддельных контроллеров PlayStation

С начала текущего года она подала 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды из-за нарушений прав на товарные знаки. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что из этих 25 исков, 10 были поданы именно в августе. В двух случаях Sony обратилась с требованием компенсации к Wildberries за продажу поддельных геймпадов PlayStation.

Представители Wildberries заявили, что круглосуточно мониторят ассортимент и разрешают споры о подозрениях на контрафакт через «цифровой арбитраж».

При этом эксперты считают, что борьба с контрафактом важна для поддержания имиджа Sony, но пока не наблюдают общего всплеска активности иностранных правообладателей в России.