Sony завершила создание шлема PlayStation VR2

По словам эксперта, японская корпорация уже закончила процесс разработки девайса. Следующий этап — запуск цепочки поставок комплектующих, а также начало массового производства шлема.

При этом Куо хоть и не отрицает возможность выхода устройство в 2022 году, но подчёркивает, что если руководство Sony настоит на выпуске PlayStation VR2 одновременно с 20 сильными поддерживающими играми, гаджет может выйти лишь в начале 2023-го.

Напомним, что накануне прошла онлайн-презентация State of Play, на которой был анонсирован VR-режим Resident Evil Village. Пока речь идёт лишь о версии для PlayStation 5.