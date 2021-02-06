Соревновательный шутер Insurgency: Sandstorm стал временно бесплатным

Insurgency: Sandstorm представляет из себя шутер от первого лица с интенсивными боями, смертоносной баллистикой и штурмовыми машинами. Действия в тайтле разворачиваются в разрушенной местности на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что в обычное время игра продается за 999 рублей, тогда как сейчас в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, сейчас на игру действует скидка, поэтому купить ее можно за 499 рублей.

Отметим, что акция продлится до 8 февраля. В то же время, за полцены игру можно купить вплоть до 15 февраля. Поиграть в игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.