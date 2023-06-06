Состав тронулся: названы сроки выпуска российской игры «Смута»

Официальный релиз российской игры «Смута» предварительно запланирован на начало 2024 года, заявил глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Разрабатываемая новосибирской студией Cyberia Limited игра в жанре Action RPG о периоде Смутного времени в России, по словам менеджера, будет готова к концу 2023 года.

ИРИ вложилась в игру, потому что «локомотив разработки российских видеоигр нужно было хотя бы тронуть с места», отметил Гореславский. По словам управленца, финансирование ведется поэтапно: сначала около 260 миллионов рублей выделили на то, чтобы построить саму механику игры и ее движок. В 2023 году ИРИ выделил средства — 230 миллионов — уже на насыщение игры содержанием. В то же время на маркетинг «Смуты» средства еще не выделялись.

За 2022 год ИРИ потратил на разработку игр около миллиарда рублей, рассказал Гореславский. Кроме «Смуты» деньги получили «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории», «После выписки». По словам главы ИРИ, они дешевле и проще RPG-игры про Смутное время, но «должны сработать».

Задача института — сделать так, чтобы в 2024 году среднестатистический геймер мог выбрать из набора пяти-шести «нестыдных» российских игр, подчеркнул Гореславский.