Составлен топ-5 «карманных» консолей на лето 2024 года

Несмотря на популярность Xbox Series X/ S и PlayStation 5, они довольно тяжелые и неудобные для переноски.

К счастью, на рынке теперь доступно множество отличных портативных альтернатив, от ретро-игровых систем до полноценных игровых ПК.

И именно на основе таких моделей наши коллеги из TechRadar составили свой топ-5. Они разделили его на категории — отдельные под каждое устройство: