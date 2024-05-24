Состоялся анонс Call of Duty: Black Ops 6

Тизер игры был опубликован в социальной сети X, вызвав большой интерес у фанатов. В коротком видео показан логотип новой игры, однако разработчики пока не раскрыли никаких деталей геймплея.

Больше информации о Call of Duty: Black Ops 6 ожидается на презентации, которая состоится 9 июня. «Начинается новая мрачная глава франшизы Black Ops», — говорится в описании к тизеру.

Кроме того, Activision выпустила еще один тизер под названием The Truth Lies, который, вероятно, является частью маркетинговой кампании, направленной на создание интриги вокруг нового проекта.

Последняя игра серии, Call of Duty: Modern Warfare III, была выпущена 10 ноября 2023 года и получила достаточно спорные оценки как от критиков, так и от игроков, что еще больше подогревает интерес к новой части.