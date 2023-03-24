Состоялся официальный выход игры Resident Evil 4 Remake

13:39, 24 марта 2023
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Состоялся официальный выход игры Resident Evil 4 RemakeНо не для россиян
Издатель популярных видеоигр студия Capcom 24 марта представила ремейк легендарной игры Resident Evil 4.
Фото: Bloody-disgusting.com
Resident Evil 4 Remake доступна на ПК и на двух последних поколениях консолей Xbox и PlayStation. Но речь идёт о зарубежье, в России, несмотря на русскую локализацию демоверсии, игра продаваться не будет.
Также сообщается, что с 7 апреля в игре появится дополнительный бесплатный режим «Наёмники».