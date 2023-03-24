Состоялся официальный выход игры Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake доступна на ПК и на двух последних поколениях консолей Xbox и PlayStation. Но речь идёт о зарубежье, в России, несмотря на русскую локализацию демоверсии, игра продаваться не будет.

Также сообщается, что с 7 апреля в игре появится дополнительный бесплатный режим «Наёмники».