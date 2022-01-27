«Сотни часов»: создатели новейшего одиночного эксклюзива PlayStation рассказали, сколько займёт полное прохождение игры

Но Sony решила пойти иным путём. По словам разработчиков Horizon Forbidden West — нового эксклюзива PlayStation — полное прохождение их новой игры займёт «сотни часов». А ведь речь идёт об однопользовательском проекте!

Разумеется, более поверхностное прохождение уместится в меньшие временные сроки. Но любители изучить игру на 100% будут явно довольны подобной продолжительностью.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West намечен на 18 февраля 2022 года. Проект выходит исключительно на консолях Sony: PlayStation 4 и PlayStation 5.