«Сотни часов»: создатели новейшего одиночного эксклюзива PlayStation рассказали, сколько займёт полное прохождение игры

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«Сотни часов»: создатели новейшего одиночного эксклюзива PlayStation рассказали, сколько займёт полное прохождение игрыЗвучит амбициозно
В последнее время всё больше игровых компаний переключается на онлайн-развлечения. Таким образом они пытаются как можно дольше удержать игроков у своих проектов.
Но Sony решила пойти иным путём. По словам разработчиков Horizon Forbidden West — нового эксклюзива PlayStation — полное прохождение их новой игры займёт «сотни часов». А ведь речь идёт об однопользовательском проекте!
Разумеется, более поверхностное прохождение уместится в меньшие временные сроки. Но любители изучить игру на 100% будут явно довольны подобной продолжительностью.
Напомним, релиз Horizon Forbidden West намечен на 18 февраля 2022 года. Проект выходит исключительно на консолях Sony: PlayStation 4 и PlayStation 5.
Источник: The Gamer