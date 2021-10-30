Советник Путина назвал игры источником финансирования терроризма

Советник Путина назвал игры источником финансирования терроризмаИ назвал серьёзной проблемой
Как отметил Чиханчин, сетевые компьютерные игры стали всё чаще использовать для финансирования террористических актов. Зачастую этим занимаются молодёжные террористические движения или одиночки. И это всё более вызывает беспокойство соответствующих ведомств.
Оплата за террористическую «работу» происходит с помощью внутриигровой валюты, именно такая схема сейчас используется. Также чиновник рассказал, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ занимается построением модели поведения террориста.
«Сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в какие-то "стрелялки", условно говоря, вместо расчёта за "оружие", за "игрока" и так далее идёт оплата террористам. Это серьёзная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террористов с расчётами, совместно с ФСБ выстраиваем», — отметил Юрий Чиханчин.