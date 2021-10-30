Советник Путина назвал игры источником финансирования терроризма

Как отметил Чиханчин, сетевые компьютерные игры стали всё чаще использовать для финансирования террористических актов. Зачастую этим занимаются молодёжные террористические движения или одиночки. И это всё более вызывает беспокойство соответствующих ведомств.

Оплата за террористическую «работу» происходит с помощью внутриигровой валюты, именно такая схема сейчас используется. Также чиновник рассказал, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ занимается построением модели поведения террориста.

«Сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в какие-то "стрелялки", условно говоря, вместо расчёта за "оружие", за "игрока" и так далее идёт оплата террористам. Это серьёзная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террористов с расчётами, совместно с ФСБ выстраиваем», — отметил Юрий Чиханчин.