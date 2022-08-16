Совместили приятное с полезным: DOOM запустили на бортовом компьютере трактора

Речь идёт о бортовом компьютере модели John Deere, которую сначала взломали, а затем научились запускать культовый шутер. Ответственен за это исследователь безопасности под ником Sick Codes.

Именно он, совместно с моддером Skelegant, смог включить DOOM на встроенном компьютере трактора John Deere. Результатом своей работы они поделились в рамках конференции Def Con в Лас-Вегасе.

Общее время, потраченное на процесс адаптации DOOM под систему сельхозтранспорта, составило «месяцы». Не в последнюю очередь это связано с тем, что энтузиастам пришлось попутно взламывать Linux, используемый на тракторе John Deere 4240.