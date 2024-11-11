Совместный доступ к Steam-библиотеке отключат уже в 2025 году

На смену ей полностью придёт новая функция Steam Family, представленная пользователям в сентябре 2024 года.

Это нововведение предлагает ряд улучшений, среди которых возможность одновременной игры нескольких членов семьи в разные игры из общей библиотеки — то, чего не было в старой системе.

Однако играть в одну и ту же игру одновременно по-прежнему нельзя — для этого потребуются отдельные копии игры.

Steam Family также позволяет играть в общие игры в оффлайн-режиме. Каждый пользователь в рамках одной семьи получает собственные сохранения и достижения, что делает опыт более индивидуальным.

Новая система позволяет добавить до пяти членов семьи, при этом Valve подчёркивает, что функция предназначена для использования только с «ближайшими родственниками».

Пользователи могут настроить Steam Family через вкладку «Управление семьёй» в разделе «Детали аккаунта».