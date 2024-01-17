Совместный ремейк Max Payne не помешал Rockstar и Remedy начать судиться

Take-Two, материнская компания Rockstar, сделала первый выстрел, подав в Великобритании иск о защите товарного знака против нового логотипа Remedy - стилизованной буквы R. По всей видимости, они считают, что он слишком близок к культовому знаку Rockstar.

Remedy, окрыленная успехом Alan Wake 2, представила логотип в прошлом году, чтобы избавиться от имиджа "студии одной игры". Они заменили пулю времен Max Payne на “множественную” R, символизирующую их разнообразное портфолио.

Пока обе компании хранят молчание, интернет гудит от догадок. Победит ли судебная репутация Rockstar, или Remedy устоит на ногах? История их рассудит.