Современную игру про Соника запустили на российском процессоре Эльбрус

Он успешно запустил достаточно свежую игру Sonic Mania Plus на российском «Эльбрусе-8С», демонстрируя потенциал данного чипа.

В видеоролике, опубликованном на его канале, энтузиаст показал, как игра запускается на операционной системе Linux, специально адаптированной для работы с процессором «Эльбрус».

Игра работает плавно и без проблем, что подтверждает высокую производительность и эффективность российского процессора. При этом многие пользователи отметили в комментариях низкие системные требования Sonic Mania Plus, которые позволяют играть на отечественной платформе без задержек и тормозов.

Отметим, что подобные новости положительно сказываются на репутации отечественных технологий и подтверждают их работоспособность в игровых сценариях.