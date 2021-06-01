Сообщается, что прямо сейчас планируется разработка целого ряда проектов, основанных на мультсериалах. В их числе называются «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова», «Енотки», «Пластилинки» и «Монсики».

По данным ТАСС, родители целевой аудитории этих игр смогут влиять на контент через специальную платформу. На ней им дадут возможность голосовать за сценарии, жанры и направление игр. Также взрослым предлагается отправлять собственные идеи для будущих проектов.

Представители СберИгр, в свою очередь, отметили, что игры «эффективно развивают память, воображение, логику, пространственное мышление, мелкую моторику и многие другие важные качества».