Создан автоматический конфигуратор компьютеров под список игр в разрешениях вплоть до 4K

Пока что доступны три разрешения: 1080p, 2K и 4K. И, согласно конструктору, для того, чтобы запустить проект при максимальном качестве необходим компьютер на базе процессора Intel Core i9-11900KF, видеокарты NVIDIA RTX 3090 и 16 ГБ оперативной памяти.

При этом постоянная память должна быть представлена SSD на 1 ТБ. Итоговая цена такого ПК — 3500 долларов.