Создан автоматический конфигуратор компьютеров под список игр в разрешениях вплоть до 4K

Создан автоматический конфигуратор компьютеров под список игр в разрешениях вплоть до 4KНу что можно сказать — очень удобно
Пока что доступны три разрешения: 1080p, 2K и 4K. И, согласно конструктору, для того, чтобы запустить проект при максимальном качестве необходим компьютер на базе процессора Intel Core i9-11900KF, видеокарты NVIDIA RTX 3090 и 16 ГБ оперативной памяти.
При этом постоянная память должна быть представлена SSD на 1 ТБ. Итоговая цена такого ПК — 3500 долларов.
При более скромном 2K-разрешении достаточно устройства на базе Intel Core i7-12700F, с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также видеоадаптером RTX 3070. В таком случае стоимость девайса составит уже 1809 долларов.
В списке игр, под которые можно собрать ПК, входят не только Cyberpunk 2077, но также Far Cry 6, Fortnite, GTA V и т.д. Попробовать онлайн-конструктор можно перейдя по ссылке.