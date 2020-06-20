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Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Сейчас его можно приобрести со скидкой
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные. Прямо сейчас его можно приобрести в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam, причем со скидкой.
Особенность нового коммерческого эмулятора 3dSen состоит в том, что он способен преобразовывать спрайты из 70 официальных двухмерных игр NES в трехмерные, сопровождая данный процесс визуальной обработкой. Также пользователи, благодаря новому эмулятору, смогут играть и классические двухмерные тайтлы.
Прямо сейчас на 3dSen действует 10% скидка, благодаря чему его можно приобрести за 233 рубля вместо прежних 259 рублей. Она, к слову, продлится вплоть до 9 июля. Стоит также отметить, что игры, которые можно преобразовать в эмуляторе, в состав самого эмулятора не входят, то есть геймерам придется устанавливать их отдельно.