Создана игра, позволяющая зарабатывать криптовалюту во время обычной прогулки

Для её создания она объединилась с финансовой компанией Fold. Суть их совместного проекта, названного Fold AR, заключается в зарабатывании криптовалюты во время исследования окружающей местности.

По своей сути, в Niantic повторили игровой процесс Pokemon Go, только призами на этот раз стали не виртуальная живность, а нечто более ценное. В том числе биткоины в номинале сатоши. При этом на сегодняшний день 1 сатоши равен 0,00000001 биткоина (около 4 рублей).

Прямо сейчас Fold AR проходит этап тестирования.