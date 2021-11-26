Создана игра, позволяющая зарабатывать криптовалюту во время обычной прогулки

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Создана игра, позволяющая зарабатывать криптовалюту во время обычной прогулкиПодобная идея уже взорвала сеть в 2016 году
Игровая студия Niantic известна в первую очередь благодаря сверхпопулярной Pokemon Go. Теперь же разработчик работает над совершенно новым проектом, который, в теории, может стать в разы популярнее и масштабнее его предыдущего хита.
Для её создания она объединилась с финансовой компанией Fold. Суть их совместного проекта, названного Fold AR, заключается в зарабатывании криптовалюты во время исследования окружающей местности.
По своей сути, в Niantic повторили игровой процесс Pokemon Go, только призами на этот раз стали не виртуальная живность, а нечто более ценное. В том числе биткоины в номинале сатоши. При этом на сегодняшний день 1 сатоши равен 0,00000001 биткоина (около 4 рублей).
Прямо сейчас Fold AR проходит этап тестирования.
Источник: Gizmochina