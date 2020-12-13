Создана игра-симулятор уборщика трупов

Body of Evidence представляет из себя низкополигональную игру, в которой геймерам предстоит убирать трупы. Для этого в игре предоставляются определенные инструменты. Причем необходимо выполнять миссии с особой кропотливостью, уделяя внимание деталям, поскольку небольшое пятно крови может стать уликой.

Для остроты ощущений на выполнение каждого заказа будет предоставлено определенное время, по прошествии которого на место приедет полиция. Сообщается, что Body of Evidence будет выпущена и в компьютерной версии, однако на данный момент неизвестно, когда именно это произойдет. Известно, что вплоть до 9 января стоимость игры составит 500 рублей с учетом скидки.