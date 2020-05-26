Создана новая версия Steam с учётом китайской цензуры

Специалистами было найдено три ключевых отличия между альтернативным сервисом цифровой дистрибуции, одобренным Коммунистической партией Китая и международным. В отличии от обычного Steam, новая версия после запуска любого приложения из библиотеки предупреждает о вреде длительного пребывания за компьютером. Кроме того, версия для китайского рынка призывает геймеров не использовать пиратский контент, а также осознанно распределять свой досуг.

Кроме того, в новой версии изображения профилей, а также псевдонимы необходимо одобрять, в противном же случае они будут представлены в виде знаков вопросов и идентификационных номеров. Предполагается, что одобрение происходит надзорным органом власти. Сообщается также, что новая версия ограничивает время использования геймером игр.