Создание нового Crysis приостановили — разработчиков проекта массово увольняют

По словам разработчиков, работа над новым Crysis прекратилась еще в III квартале 2024 года, а все ресурсы были направлены на многопользовательский шутер Hunt: Showdown 1896.

Также студия сообщила о сокращении более 15% персонала. До увольнений в Crytek работало около 400 человек. Теперь студия сосредоточится на поддержке Hunt: Showdown 1896 и развитии игрового движка CryEngine.

Crysis 4 был анонсирован еще в январе 2022 года, но с тех пор о проекте почти не было новостей. Увы, судьба игры теперь остается неизвестной.