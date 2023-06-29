Создание видеоигр станет ещё проще благодаря внедрению ИИ в движок Unity

Они созданы с целью улучшить и облегчить процесс создания 3D-контента в реальном времени. Sentis обеспечивает плавное выполнение алгоритмов и простую интеграцию ИИ-моделей в игровые проекты.

Muse же, в свою очередь, позволяет разработчикам и художникам создавать захватывающие виртуальные и дополненные реальности с помощью уникальных визуальных и звуковых эффектов.

Представители Unity также запустили специализированный ИИ-маркетплейс в своём Asset Store, где разработчики могут найти дополнительные инструменты для создания игр и ресурсов.

Новинка включает Leonardo AI для быстрого создания игровых ресурсов, Convai для разработки персонажей на основе ИИ и Zibra AI для создания визуальных эффектов и физики.