Создатель Arkane назвал Game Pass вредной моделью для индустрии

По его мнению, Game Pass может выглядеть выгодно для пользователей, но на самом деле создает перекос в экономике игровой индустрии. Он считает, что текущая привлекательность сервиса обеспечивается за счет огромных финансовых вливаний Microsoft, которая таким образом пытается вытеснить конкурентов. Колантонио предполагает, что если компании удастся добиться монополии, качество игр упадет, а стоимость подписки вырастет.

Он также отмечает, что игры — не тот контент, который можно легко потреблять по подписке, как фильмы или музыка. Игры требуют времени и вовлеченности, а у большинства пользователей есть ограниченные ресурсы на развлечения.

Колантонио добавил, что модель подписки может быть оправдана только для старых игр, что ближе к стратегии Sony, которая добавляет крупные релизы в свой сервис только спустя время после выхода. Microsoft же продолжает выпускать все свои новинки сразу в Game Pass, несмотря на то, что общее число подписчиков остается на уровне около 35 миллионов — меньше, чем ожидалось.