Игры
18:30, 03 февраля 2023
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Создатель Doom и Quake рассказал, почему шлем PlayStation VR 2 не будет популярным

Устройство стоит $600

Создатель игр Doom и Quake Джон Кармак в своём Twitter заявил, что сомневается в успехе и широкой популярности шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2.

Создатель Doom и Quake рассказал, почему шлем PlayStation VR 2 не будет популярным

Фото: Roadtovr.com

По мнению Кармака, препятствием может стать цена в $600. Поскольку у таких устройств, как PlayStation VR 2 аудитория небольшая, поэтому вопрос цены принципиален. Но главным фактором успеха являются игры.

Также Кармак отметил, что у шлема все характеристики на высоте, поэтому будет обеспечено изображение с рейтрейсингом при минимальных задержках. И если у сторонних разработчиков могут быть проблемы с оптимизацией, то сама Sony сможет справиться с задачей.

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