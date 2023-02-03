Создатель Doom и Quake рассказал, почему шлем PlayStation VR 2 не будет популярным

По мнению Кармака, препятствием может стать цена в $600. Поскольку у таких устройств, как PlayStation VR 2 аудитория небольшая, поэтому вопрос цены принципиален. Но главным фактором успеха являются игры.

Также Кармак отметил, что у шлема все характеристики на высоте, поэтому будет обеспечено изображение с рейтрейсингом при минимальных задержках. И если у сторонних разработчиков могут быть проблемы с оптимизацией, то сама Sony сможет справиться с задачей.