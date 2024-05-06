Создатель GTA: Vice City раскрыл неизвестный ранее секрет о полиции в игре

В ответ на вопрос пользователя Twitter, который интересовался механизмом спавна полицейских автомобилей на определённой улице в игре 2002 года, Вермей раскрыл детали.

«Удивительно, что вы это заметили», — отметил разработчик. Он объяснил, что обычно полицейские машины создаются на достаточном расстоянии от игрока и получают команду атаковать его.

Однако в Vice City он экспериментировал с заранее определенными местами для спавна, где полицейские автомобили появлялись в нужное время и с нужной начальной скоростью, чтобы встретиться с игроком лицом к лицу.

Тем не менее, такие места были настроены не везде: «Было слишком много хлопот с их настройкой, поэтому я установил их всего пять или около того в Vice City, и вы нашли одно из них. Они активируются, когда у вас уровень розыска три или выше (я так думаю) и после срабатывания нужно подождать несколько минут, прежде чем это произойдет снова. Это случается только если вы приближаетесь к ним со стороны отеля».