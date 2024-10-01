Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding Кодзима рассказал о разрабатываемом с Microsoft хорроре

Свежий проект под названием O.D. станет «рискованным» и не похожим ни на одну другую игру. По словам Кодзимы, тайтл станет настоящим вызовом и открытием в игровой индустрии.

Японский геймдизайнер подчеркнул, что O.D. разрабатывается в сотрудничестве с известным кинорежиссёром Джорданом Пилом, что только усиливает интригу вокруг проекта. В интервью он также рассказал о работе над Death Stranding 2 и о готовящемся фильме по мотивам этой игры, подчеркнув, что сам он не планирует выступать режиссёром адаптации, но активно участвует в её создании.

Кроме того, Кодзима подтвердил разработку ещё одного проекта — стелс-игры Physint в партнёрстве с PlayStation.