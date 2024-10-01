Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding Кодзима рассказал о разрабатываемом с Microsoft хорроре

Опубликовано 01 октября 2024, 06:001 мин.
Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding Кодзима рассказал о разрабатываемом с Microsoft хоррореВ соавторстве с режиссером фильма «Прочь»
Автор легендарных игр Metal Gear Solid и Death Stranding, Хидэо Кодзима, поделился новыми подробностями о своём проекте, разрабатываемом совместно с Microsoft.
Свежий проект под названием O.D. станет «рискованным» и не похожим ни на одну другую игру. По словам Кодзимы, тайтл станет настоящим вызовом и открытием в игровой индустрии.
Японский геймдизайнер подчеркнул, что O.D. разрабатывается в сотрудничестве с известным кинорежиссёром Джорданом Пилом, что только усиливает интригу вокруг проекта. В интервью он также рассказал о работе над Death Stranding 2 и о готовящемся фильме по мотивам этой игры, подчеркнув, что сам он не планирует выступать режиссёром адаптации, но активно участвует в её создании.
Кроме того, Кодзима подтвердил разработку ещё одного проекта — стелс-игры Physint в партнёрстве с PlayStation.