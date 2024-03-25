Создатель Minecraft показал свою новую игру

Он вовсю трудится над новым проектом, о котором время от времени делится интригующими подробностями в Twitter.

Что же ждёт фанатов? Notch описывает игру как лут-шутер с мечами и плащами вместо пушек и щитов. Вдохновением для него служат такие игры, как Borderlands и Diablo, но с видом от первого лица.

Перссон также размышляет о внесении изменений в движок, чтобы добавить «очень дешёвую трассировку лучей для теней».

Судя по первому скриншоту из прототипа, нас снова ждёт мир, построенный из кубов (вокселей). Пока информации о дате релиза или названии игры нет, но Notch обещает делиться новостями по мере разработки.