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Игры
Опубликовано 25 марта 2024, 16:07
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Создатель Minecraft показал свою новую игру

Получается очень похож на Minecraft
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не сидит сложа руки после продажи своего легендарного детища.

Он вовсю трудится над новым проектом, о котором время от времени делится интригующими подробностями в Twitter.

Что же ждёт фанатов? Notch описывает игру как лут-шутер с мечами и плащами вместо пушек и щитов. Вдохновением для него служат такие игры, как Borderlands и Diablo, но с видом от первого лица.

Перссон также размышляет о внесении изменений в движок, чтобы добавить «очень дешёвую трассировку лучей для теней».

Судя по первому скриншоту из прототипа, нас снова ждёт мир, построенный из кубов (вокселей). Пока информации о дате релиза или названии игры нет, но Notch обещает делиться новостями по мере разработки.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Minecraft
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#игры