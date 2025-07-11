Создатель Minecraft заявил, что «пиратство — не кража» в современных реалиях

Это та самая инициатива, которая призывает законодательно запретить отключение игровых серверов, из-за чего ранее купленные игры становятся недоступными. Под петицией уже более 1,3 млн подписей.

На фоне этого Перссон заявил: «Если покупка игры — это не владение, то и пиратство — это не кража». Он напомнил, что раньше игры позволяли запускать собственные серверы, даже после отключения официальных.

Такой подход, по его словам, сохранял игры в живых и не обманывал игроков.

Это не первое подобное высказывание разработчика: ещё в 2012 году он публично поддержал пиратство Minecraft для тех, кто не может себе позволить игру, с условием, что «позже всё равно купите».

А на GDC 2011 он заявил, что пиратство не является кражей, поскольку не лишает других людей физического объекта, как, например, украденный автомобиль.