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Создатель Mortal Kombat намекнул на разработку нового файтинга по вселенной Marvel
Слухи об этом проекте ходят уже очень давно
Глава NetherRealm Studios и один из авторов серии Mortal Kombat Эд Бун опубликовал свежий пост в своём Twitter-аккаунте. В нём разработчик непрозрачно намекнул на то, что его студия может заниматься новым файтингом, действия которого будут разворачиваться во вселенной Marvel.
В своей публикации Бун отметил, что режиссёру Джеймсу Ганну удалось поработать над фильмами и по вселенной Marvel, и по вселенной DC. Разработчик назвал это «впечатляющим», закончив пост задумавшимся эмодзи.
NetherRealm Studios, помимо Mortal Kombat, создавала игры серии Injustice по комиксам DC. И свежее сообщение от её главы может указывать на то, какие планы у игровых разработчиков на ближайшее будущее.
Стоит отметить, что персонажи Marvel уже появлялись в популярном файтинге. Речь идёт о нескольких частях Marvel vs Capcom.