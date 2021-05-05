Создатель Mortal Kombat намекнул на разработку нового файтинга по вселенной Marvel

NetherRealm Studios, помимо Mortal Kombat, создавала игры серии Injustice по комиксам DC. И свежее сообщение от её главы может указывать на то, какие планы у игровых разработчиков на ближайшее будущее.

Стоит отметить, что персонажи Marvel уже появлялись в популярном файтинге. Речь идёт о нескольких частях Marvel vs Capcom.