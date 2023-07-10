Создатель Mortal Kombat намекнул на возвращение героев из первых частей серии в новой игре

Фанаты активно обсуждают последний трейлер игры, который намекает на возможность объединения всех ниндзя в одной части.

Первым это заметил один из поклонников Mortal Kombat в Twitter. И, к своему удивлению, он получил подтверждение от самого создателя серии, Эда Буна.

Разработчик подтвердил, что это может быть действительно так и что группа ниндзя может быть представлена в игре. Отметим, что на данный момент проекту для полного ростера не хватает лишь Ермака и Рептилии.

Ожидается, что соответствующий анонс может произойти уже на Comic-Con 2023 в Сан-Диего.