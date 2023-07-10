Создатель Mortal Kombat намекнул на возвращение героев из первых частей серии в новой игре

07:37, 10 июля 2023
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Создатель Mortal Kombat намекнул на возвращение героев из первых частей серии в новой игреА это именно то, чего ждали многие фанаты
Одна из самых ожидаемых игр года, Mortal Kombat 1, готовит сюрприз для своих поклонников. Возможно, в новой части мы увидим абсолютно всех бойцов-ниндзя, когда-либо появлявшихся в серии.
Фанаты активно обсуждают последний трейлер игры, который намекает на возможность объединения всех ниндзя в одной части.
Первым это заметил один из поклонников Mortal Kombat в Twitter. И, к своему удивлению, он получил подтверждение от самого создателя серии, Эда Буна.
Разработчик подтвердил, что это может быть действительно так и что группа ниндзя может быть представлена в игре. Отметим, что на данный момент проекту для полного ростера не хватает лишь Ермака и Рептилии.
Ожидается, что соответствующий анонс может произойти уже на Comic-Con 2023 в Сан-Диего.