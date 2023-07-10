Игры
07:37, 10 июля 2023
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Создатель Mortal Kombat намекнул на возвращение героев из первых частей серии в новой игре

А это именно то, чего ждали многие фанаты

Одна из самых ожидаемых игр года, Mortal Kombat 1, готовит сюрприз для своих поклонников. Возможно, в новой части мы увидим абсолютно всех бойцов-ниндзя, когда-либо появлявшихся в серии.

Фанаты активно обсуждают последний трейлер игры, который намекает на возможность объединения всех ниндзя в одной части.

Первым это заметил один из поклонников Mortal Kombat в Twitter. И, к своему удивлению, он получил подтверждение от самого создателя серии, Эда Буна.

Разработчик подтвердил, что это может быть действительно так и что группа ниндзя может быть представлена в игре. Отметим, что на данный момент проекту для полного ростера не хватает лишь Ермака и Рептилии.

Ожидается, что соответствующий анонс может произойти уже на Comic-Con 2023 в Сан-Диего.

Источник:The Gamer
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