Создатель Skyrim и последних Fallout объяснил, почему ИИ не заменит людей

Опубликовано 10 декабря 2025, 07:151 мин.
Создатель Skyrim и последних Fallout объяснил, почему ИИ не заменит людейИ его позиция звучит вполне здраво
Тодд Говард, руководитель Bethesda Game Studios и режиссер серий The Elder Scrolls и Fallout, поговорил об ИИ в интервью Eurogamer.
По его словам, ИИ в разработке игр — полезный инструмент, но не замена человеку. Он отметил, что нейросети могут ускорять часть рутинных процессов и помочь быстрее проходить некоторые итерации. Но главное в создании игровых проектов — человеческое творческое видение.
Говард подчеркнул, что Bethesda «всегда работает над улучшением своих инструментов», но не собирается использовать ИИ для генерации контента, который должен исходить от художников и дизайнеров.
Похожей позиции придерживается и Хидео Кодзима, ранее назвавший ИИ «другом», способным брать на себя скучные задачи, но не творческие решения.
Напомним, что в качестве личной игры года Говард назвал Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.