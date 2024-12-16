Создатель Uncharted и The Last of Us рассказал об источниках вдохновения для своей новой игры

По словам главы студии Нила Дракманна, вдохновением для новой игры стали культовые аниме Akira и Cowboy Bebop. Красная куртка главной героини Джордан, показанная в трейлере, отсылает к образу Канэды из Akira.

Действие игры разворачивается на изолированной планете Семпирия.

Джордан предстоит сразиться с передовыми технологиями и религиозными институтами, чтобы стать первым за 600 лет человеком, покинувшим эту планету. По словам Дракманна, сюжет исследует темы веры и её влияния на общество.

На главную роль выбрана актриса Тати Габриэль, известная по экранизации Uncharted. Среди других участников проекта — комик Кумэйл Нанджиани.

Naughty Dog обещает «самый глубокий геймплей в истории студии». Игра выйдет эксклюзивно на PS5, дата релиза пока не объявлена.