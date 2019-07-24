Создателей GTA V могут засудить за онлайн-казино в игре

В течение первых шести лет существования GTA Online, казино было пустым. Но вот заведение открылось и оно представляет из себя довольно-таки милое место. Помимо новых миссий и видов жилья, обновление игры также предлагает именно те развлечения, которые вы ожидаете от казино: блэкджек, покер, игровые автоматы, рулетка. В целом это обновление могло бы выйти без особого шума, в конце концов казино было еще во времена GTA San Andreas. Но в GTA Online, в отличие от прошлых реализаций казино от Rockstar (разработчиков серии GTA — прим. редакции), игроки могут тратить вполне реальные деньги на онлайн-покер и остальные виды азартных онлайн-игр. А это, в свою очередь, нарушает закон. И компания-разработчик может нарваться на вполне себе реальный штраф в размере миллионов долларов. Единственная причина, по которой можно утверждать, что нововведение в GTA Online не может считаться азартной игрой, заключается в том, что вы не можете вывести заработанный выигрыш в реальный мир. Но это тоже достаточно спорный вопрос. С одной стороны, компания и вправду не создала инструментов для вывода средств из своей игры, но с другой — ничто не мешает вам заработать кучу денег на онлайн-покере и потом продать свой аккаунт за вполне реальные доллары.

Напомним, что в свое время игровая серия GTA не раз осуждалась общественностью за чрезмерную жестокость, присущую ей. В свое время на компанию-разработчика подавали иски именитые американские юристы, которые, правда, в конечном итоге все равно проигрывали дела, так как Rockstar не нарушала американских законов.