Создатели Assassin's Creed и Prince of Persia проведут следующую презентацию на E3 2021

Она, как оказалось, состоится в рамках E3 2021 — 12 июня 2021 года в 22:00 по московскому времени, передаёт Polygon. Что интересно, первая онлайн-презентация Forward прошла в июле 2020 года из-за отмены E3 того года. По словам финансового директора компании Фредерика Дюге, мероприятие оказалось сверхуспешным и побило все исторические рекорды Ubisoft.

Что интересно, в отличие от французов, от участия в Electronic Entertainment Expo отказались многие крупные игроки. В их числе, например, Sony и Bethesda. При этом на конференции ожидаются Nintendo, Capcom, Konami и Take-Two Interactive.