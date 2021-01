Создатели Unreal Engine показали игровую графику нового поколения

Так, благодаря ролику, можно ознакомиться с отрывками таких ожидаемых игр, как Hogwarts Legacy, S.T.A.L.K.E.R. 2, Returnal, Atomic Heart, Hellbalde 2, Kena: Bridge of Spirits, Ride 4, The Lord of the Rings: Gollum, Sackboy и прочих.

Напомним, что Epic Games представила новое поколение Unreal Engine еще в мае прошлого года. Отмечается, что Unreal Engine уже поддерживает консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Помимо прочего, движок также будет поддерживать PC, Mac и смартфоны на iOS и Android. Предварительная версия Unreal Engine 5 выйдет уже в начале этого года, тогда как полная версия станет доступна в конце 2021 года.