Создатели Assassin's Creed закончили разработку игры по «Звездным Войнам»

Разработчики подтвердили, что никаких задержек не будет, и проект уже отправлен на «золото». Премьера игры назначена на конец лета.

Игрокам предстоит управлять героиней по имени Кей Весс, которая вместе со своим питомцем Никсом планирует совершить одно из крупнейших ограблений в истории.

Действие игры разворачивается между пятым и шестым эпизодами знаменитой саги.

Ранее студия Massive Entertainment занималась созданием Tom Clancy's The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Это первая игра по вселенной Star Wars с открытым миром, созданная этой студией.

Релиз новинки намечен на 30 августа 2024 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.