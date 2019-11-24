Игры
Сегодня 17:09
Создатели Assassins Creed запустили распродажу игр про спецназ с огромной скидкой
Речь о шутере Tom Clancy’s Rainbow Six
Волна распродаж коснулась и Origin. Так, сервис предлагает сразу несколько игр по выгодной стоимости.
В рамках распродажи можно оформить предзаказ на грядущую новинку 2019 года, а именно Darksiders: Genesis по специальной цене, которая составляет 849 рублей (15% скидка).
Также, в распродаже участвует серия видеоигр Tom Clancy’s Rainbow Six. Так, по 1049 рублей (30% скидка) можно купить издание Year 4 Pass. В тоже время можно купить стандартное издание Tom Clancy's Rainbow Six всего за 399 рублей (60% скидка).
Что самое интересное, в рамках продается распродажи можно приобрести и Ultimate Edition, в которую вошли все вышедшие на сегодняшний день дополнения для игры. Данное издание можно купить всего за 1709 рублей вместо 3799 рублей.