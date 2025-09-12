Создатели Battlefield 6 официально подтвердили режим «Королевской битвы» в игре

После множества утечек разработчики сообщили об этом в своём блоге, добавив, что первые тесты стартуют уже на этой неделе в Battlefield Labs.

Режим будет учитывать фирменные особенности серии: масштабные карты, систему классов и полное разрушение окружения. В одном матче смогут участвовать 100 игроков, разделённых на 25 отрядов по четыре человека.

Авторы обещают «самую смертоносную карту в жанре», где зона будет сжиматься огненным кольцом, вынуждая игроков сражаться всё ближе и ближе.

До этого серия уже пробовала формат баттл-рояля — в Battlefield V был режим Firestorm, но он так и не получил широкой популярности. В новом проекте разработчики намерены учесть прошлые ошибки и сделать режим более органичным для вселенной Battlefield.

Официальной даты выхода пока нет, но известно, что доступ появится «на этой неделе». А сам релиз Battlefield 6 состоится 10 октября.