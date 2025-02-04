Создатели Battlefield анонсировали бета-тест новой игры в серии

По данным инсайдеров, новая часть Battlefield выйдет в 2025 году, а тестирование позволит разработчикам учесть отзывы игроков и избежать проблем на старте.

Над игрой работают не только DICE, но также прочие студии Electronic Arts: Criterion, Ripple Effect и EA Motive — студии, ранее создававшие Dead Space Remake и Star Wars: Squadrons.

Разработчики обещают, что игра станет самой амбициозной в серии.

Отметим, что очередь на запись на тестирование составляет более часа — настолько много желающих попробовать свои силы в новой Battlefield. Встать в виртуальную очередь можно по ссылке.

Учитывая, каким достойным проектом оказался последний Call of Duty, DICE явно стоит постараться.

https://x.com/Battlefield/status/1886082227584327952