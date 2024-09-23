Создатели Battlefield и Need for Speed показали, как ИИ будет создавать игры в будущем

Опубликовано 23 сентября 2024, 10:311 мин.
Создатели Battlefield и Need for Speed показали, как ИИ будет создавать игры в будущемПорог входа станет безумно низким
Electronic Arts представила видеоролик, демонстрирующий, как искусственный интеллект может изменить процесс создания игр в будущем.
Проект, названный «От воображения к творению» (Imagination to Creation), показывает, как с помощью ИИ и голосовых команд можно быстро и легко генерировать полноценные игровые уровни и персонажей.
В ролике пользователь создает многоуровневую карту из картонных коробок, которые разрушаются при попадании гранаты.
После этого генерируются два персонажа с оружием и все изменения мгновенно отображаются в игре. По завершении редактирования, созданную игру можно сразу запустить.
Хотя это пока лишь концепт, с учетом стремительного развития ИИ-технологий, такие инструменты могут стать реальностью в ближайшие годы, радикально упростив процесс разработки игр.