Создатели Clair Obscur: Expedition 33 признались в использовании ИИ при создании игры

Об этом рассказал продюсер Sandfall Interactive Франсуа Мериссе в интервью El País, которое вновь привлекло внимание после триумфа проекта на The Game Awards. По его словам, студия применяла ИИ «в ограниченном объеме».

В частности, речь шла о вспомогательных задачах и временных решениях. После анонса даты релиза игроки заметили в игре плейсхолдеры с ИИ-сгенерированными изображениями — их быстро заменили вручную созданными материалами.

Разработчики подчеркивают, что ключевые элементы Clair Obscur — дизайн персонажей, художественный стиль и озвучка — созданы людьми. ИИ лишь помог ускорить отдельные этапы производства, что особенно важно для небольшой студии с бюджетом менее $10 млн.

Использование ИИ вызвало споры в сообществе, но Sandfall настаивает, что технология не подменила работу художников и сценаристов.