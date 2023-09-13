Создатели Counter-Strike 2 прокомментировали сроки выхода игры

В рамках этого события, компания поделилась новостью, которую фанаты ждали с нетерпением: Counter-Strike 2 выйдет «уже совсем скоро». Эта информация стала частью большой ретроспективы, опубликованной Valve, где они вспомнили о важных этапах в истории Steam.

В текущем году Valve активно работает над обновлениями для Steam и уже начала бета-тестирование Counter-Strike 2. Это подтверждает, что разработка игры идет полным ходом и релиз не за горами.

Кроме сведений о скором выходе Counter-Strike 2, Valve также сообщила, что 11 000 игр уже совместимы с их портативной консолью Steam Deck. Это может намекать на то, что новый Counter-Strike также будет доступен на этой платформе.