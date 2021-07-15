Создатели Counter-Strike и Half-Life представили недорогую «карманную» консоль для запуска топовых игр

В его основу лёг APU от AMD, а также 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Количество постоянной варьируется — от 64 до 512 ГБ. Есть возможность расширить её с помощью microSD-карт.

В устройстве имеется огромное множество способов управления: тут и стандартный D-pad, как на традиционных консолях, и стики для управления в 3D-пространстве. Но есть при этом и сразу два полноценных трекпада — они, судя по всему, призваны заменить мышь.