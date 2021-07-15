Создатели Counter-Strike и Half-Life представили недорогую «карманную» консоль для запуска топовых игр

Создатели Counter-Strike и Half-Life представили недорогую «карманную» консоль для запуска топовых игрИ кому после этого будет нужна Nintendo Switch OLED?
В его основу лёг APU от AMD, а также 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Количество постоянной варьируется — от 64 до 512 ГБ. Есть возможность расширить её с помощью microSD-карт.
В устройстве имеется огромное множество способов управления: тут и стандартный D-pad, как на традиционных консолях, и стики для управления в 3D-пространстве. Но есть при этом и сразу два полноценных трекпада — они, судя по всему, призваны заменить мышь.
Представители Valve заявили, что их новая консоль способна «потянуть» все современные ААА-игры, при этом от одного заряда она сможет прожить несколько часов. Если же пользователь захочет поиграть в более простые 2D-игры либо посидеть в браузере, то он может рассчитывать на автономность в 7-8 часов.
Работать новинка будет под управлением «новой версии SteamOS», что означает использование Linux в связке с Proton для качественного запуска Windows-игр.
Для игры будет доступна «вся библиотека Steam». При этом чтобы получить к ней доступ, достаточно войти в свой Steam-аккаунт.
На выбор есть три версии: на 64 ГБ за 399 долларов (29,6 тыс рублей), 256 ГБ за 529 долларов (39,3 тыс рублей) и 512 ГБ за 649 долларов (48,2 тыс рублей).
Релиз устройства ожидается уже в декабре 2021 года. Предзаказ откроется в эту пятницу — 16 июля.