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Создатели Crysis разрабатывают новый шутер в открытом мире
Crysis 4?
Компания Crytek, наиболее известная по созданию движка CryEngine и игры Crysis, опубликовала свежую вакансию. Судя по ней, разработчики вовсю трудятся над новым игровым проектом в открытом мире с прицелом на шутерные механики.
Так, в Crytek прямо сейчас требуется опытный геймдизайнер для работы во франкфуртском офисе. Согласно тексту вакансии, специалист будет работать на неанонсированным ААА-проектом. При этом в требованиях указывается, что у человека должно быть не менее двух лет опыта, как минимум одна выпущенная ААА-игра и глубокая страсть к шутерам-песочницам.
Что интересно, данное описание полностью подходит в том числе и под гипотетический Crysis 4. Учитывая, что прямо сейчас студия вовсю трудится над ремастерами второй и третьей частей, вполне вероятно, что после их выхода нас ждёт полномасштабный анонс четвёртой части серии.