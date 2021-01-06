Создатели Crysis разрабатывают новый шутер в открытом мире

Так, в Crytek прямо сейчас требуется опытный геймдизайнер для работы во франкфуртском офисе. Согласно тексту вакансии, специалист будет работать на неанонсированным ААА-проектом. При этом в требованиях указывается, что у человека должно быть не менее двух лет опыта, как минимум одна выпущенная ААА-игра и глубокая страсть к шутерам-песочницам.