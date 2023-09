Создатели Cyberpunk 2077 извинились за нацистские лозунги в украинском переводе игры

Напомним, что в данной версии игры Cyberpunk 2077 был обнаружен спорный момент. Оригинальная фраза, произнесённая полицейским в игре, звучала как: «Could't all these assholes bite it out in the Badlands?».

Однако украинские переводчики интерпретировали её следующим образом: «От не могла ця вся русня поздихати десь у Пустцi?». Этот перевод относился к участникам банды «Мусорщики», которые являются выходцами из СССР, общаются на русском языке и занимаются производством наркотиков.

Такой перевод вызвал недовольство и возмущение среди игроков и фанатов Cyberpunk 2077. Многие назвали подобный перевод «неуместным» и «провоцирующим».

В ответ на возникшую ситуацию, представители CD Projekt RED, компании-разработчика игры, извинились.

В официальном заявлении в Telegram они подчеркнули, что такие реплики не были написаны их сотрудниками и не отражают взгляды компании. В ближайшем обновлении планируется замена спорных реплик.

CD Projekt RED признала ошибку и обещала предпринять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем.